La situation de Nyrstar s'empire après une perte colossale en 2018

Les résultats annuels et trimestriels de Nyrstar ont finalement été publiés dimanche très tard, en fin de soirée.

Pour le premier trimestre , le groupe a vu ses revenus décliner de 15% à 817 millions d’euros. De son côté, l’Ebitda sous-jacent chute de 76% à 15 millions d’euros sous l’effet de la baisse des prix des matières premières (-21% pour le zinc), de la hausse des prix de l’énergie et des volumes de production réduits. L’Ebitda du traitement des métaux a chuté de 47 millions d’euros à 12 millions tandis que celui des activités minières a progressé de 2 millions à 19 millions.

Dette totale de 1,83 milliard

Dans son communiqué , le groupe ne donne aucune information sur le calendrier de la mise en place de son plan de sauvetage . On sait qu'il a réussi a convaincre une majeure partie de ses créanciers de le soutenir. Toutefois, on ne dispose pas de date précise pour le transfert de ses activités opérationnelles dans une nouvelle entité qui sera contrôlée à 98% par son actionnaire actuel Trafigura .

Perte de 618 millions

En ce qui concerne les résultats de l’exercice 2018, ils ne sont guère brillants non plus comme on peut s’en douter. Si le chiffre d’affaires a progressé de 8% à 3,8 milliards d’euros, l’Ebitda sous-jacent, a, lui, chuté de 52% à 99 millions d’euros. Le résultat de l’exercice plonge dans le rouge passant d’un gain de 47 millions d’euros à une perte de 618 millions.