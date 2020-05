Le Covid-19 n'impacte pas les résultats d'Elia

Elia ne connait pas la crise. C'est du moins ce que laisse entendre le gestionnaire du réseau à haute tension qui profite de la clôture du premier trimestre 2020 pour réitérer ses prévisions pour l'année en cours . "Malgré la crise sanitaire publique extraordinaire et sans précédent, la plupart des activités opérationnelles du groupe Elia se poursuivent en raison de leur importance socio-économique et grâce à nos efforts pour assurer leur continuité", explique l'entreprise dans un communiqué.

Elia ne s'attend donc pas à ce que la crise sanitaire ait un impact matériel sur ses résultats financiers. En Belgique, l'entreprise souligne néanmoins la mise en pause et le report de certains chantiers, entraînant une révision du programme d'investissement de l'année en cours à 285 millions d'euros."Néanmoins, cette révision à la baisse n'aura pas d’impact significatif sur le résultat net (- 0,5 millions €) et nous restons confiants quant à la réalisation d’un rendement des capitaux propres (ROE) compris entre 5 et 6 %", souligne Elia à ce sujet.