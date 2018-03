Le bénéfice de RTL Belgium divisé par deux

A ceux qui s'interrogent sur la restructuration bouclée vendredi dernier chez RTL Belgium (88 emplois supprimés dont 38 départs volontaires), les résultats financiers publiés ce matin sont venus apporter en partie une réponse. Au terme de l’exercice 2017, le résultat d’exploitation (ebitda) s’est effondré, passant de 48 à 21 millions d’euros, soit une chute de plus de 56%. La marge ne s’élève plus qu’à 11% contre 23,8% un an plus tôt. Du jamais vu chez RTL Belgium, habituée à figurer parmi les meilleurs élèves du n°1 européen de la télévision. Lors de l’annonce du plan de restructuration #evolve, mi-septembre, le CEO Philippe Delusinne avait d’ailleurs dit craindre de voir le résultat diminuer de moitié. Il ne s’était pas trompé.