Le bénéfice de Telenet chute de 50%, le groupe confirme ses prévisions

Telenet a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 1% et supérieur aux attentes des analystes. Le bénéfice net chute toutefois de 51%.

Telenet a constaté à l’issue du premier trimestre une progression "accélérée" de ses packs convergents fixe-mobile (Wigo et Yugo) pour atteindre un peu plus de 429.000 abonnés (+29.400) et une accélération de l’afflux net en mobile postpayé (+33.600).