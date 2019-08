Le bénéfice net d'Ackermans & van Haaren propulsé par la vente de Residalya

C'est de cette façon que Jan Suykens, le CEO d'Ackermans & van Haaren (AvH) , décrit le modèle de sa société. Et les résultats ne le font pas mentir. En effet, AvH peut se targuer, sur le premier semestre de 2019, d'avoir réalisé un résultat record, affichant un bénéfice net de 212,9 millions d'euros (6,43 euros par action), contre 111,7 millions (3,37) un an auparavant. En cause ici, la plus-value de 105 millions d'euros réalisée sur la vente de la société française Residalya, spécialisée dans le secteur des maisons de repos, permettant de compenser avec des produits d'exploitation en baisse sur la période à 2,175 milliards d'euros, contre 2,256 milliards en 2018.