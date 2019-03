Le bénéfice net d'Atenor bondit, profitant de la vente de The One

L'exercice 2018 s'est terminé, pour Atenor, par un bénéfice net de 35,18 millions d'euros, en hausse d'environ 60% par rapport à l'année précédente (22,18 millions d'euros). La vente de la société The One Office - propriétaire de la tour One - à la société d’investissement allemande Deka Immobilien Investment, a influencé les résultats annuels d'Atenor, tout comme celle de Naos SA, en état futur d'achèvement. Atenor a aussi bénéficié des revenus locatifs générés en Europe centrale par ses immeubles à Bucarest et à Varsovie.