Le cinéma et la santé dopent les ventes de Barco

Le spécialiste courtraisien de l’imagerie se dit la bonne voie pour atteindre une croissance saine et une amélioration du bénéfice en 2019

À l’issue du troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Barco a grimpé de 7,3% à 266,9 millions d'euros , contre 248,7 millions d'euros un an plus tôt. À taux de change constants, la croissance s'élève à 4,5 %. Une performance en ligne avec le consensus des analystes qui tablait sur des ventes de l’ordre de 267 millions.

Ce sont les divisions "entertainment" et "santé" qui ont contribué à la croissance, dépassant largement le consensus. Grâce à l’équipement de salles de cinéma et au segment événementiel (venues & hospitality), la première a vu ses ventes grimper de 10,9% à 120,3 millions (les analystes tablaient sur 114 millions). La seconde a progressé de 14,5% à 69 millions (63 millions selon le consensus) portée par la forte demande continue dans le segment chirurgical et diagnostic.