Le communiqué presque parfait de Barco

Des résultats supérieurs aux attentes, un objectif atteint plus vite que prévu, une hausse du dividende, une nouvelle croissance attendue pour 2019. Ce bilan presque parfait de Barco a poussé deux analystes à relever leur objectif de cours sur la valeur.

Barco…corico! Les actionnaires de Barco sont en droit de manifester leur joie. Le titre du spécialiste de la technologie de l’image présent dans les cinémas, les hôpitaux et les salles de réunions avec son système ClickShare qui connaît une croissance à deux chiffres s’est envolé de 12% ce matin en début de séance.

Toutes les sociétés rêveraient de pouvoir publier des résultats annuels de la facture de ceux diffusés ce matin par le groupe courtraisien. Il n’y a qu’une petite ombre au tableau : sous le poids de la division "loisirs", le chiffre d’affaires est en baisse et inférieur aux attentes.

Objectif atteint plus tôt que prévu

Pour le reste, c’est du nanan. L’Ebitda, l’Ebit et le résultat net sont supérieurs au consensus des analystes avec pour ce dernier un bond de 50 millions d’euros à 75 millions. Mieux encore, la marge Ebitda a augmenté de deux points de pourcentage à ventes comparables pour atteindre 12,1%. Ce chiffre correspond au bas de la fourchette de 12 à 14% que Barco ambitionnait d’atteindre en 2020 et qu’il concrétise donc avec deux ans d’avance.

"Depuis l’exercice 2016, on a constaté un amélioration de la marge à hauteur de 570 points de base (5,7% NDLR)", a calculé Guy Sips de KBC Securities. "Cela reflète un produit mix favorable, des choix de portefeuille, une baisse des coûts et des actions visant l’efficience dans toutes les divisions." Il conseille désormais d’accumuler la valeur contre "conserver" avant et a relevé son objectif de cours à 125 euros contre 115 euros avant.