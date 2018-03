Le matelas d'Argenx atteint 360 millions d'euros

En 2017, les frais de recherche et de développement de la biotech Argenx ont atteint 51,7 millions d'euros, soit 20 millions de plus qu'en 2016.

La biotech gantoise Argenx qui a connu une année boursière 2017 extraordinaire publie aujourd’hui ses résultats annuels. Ils laissent apparaître un revenu opérationnel de 41,3 millions d’euros contre 17,2 millions un an plus tôt. Par contre, comme on peut s’y attendre de la part d'une biotech à ce stade de développement, le résultat final se traduit par une perte de 28,1 millions d’euros en progression par rapport aux 21,4 millions de 2016. En 2017, les frais de recherche et de développement ont atteint 51,7 millions d’euros soit 20 millions de plus qu’en 2016.