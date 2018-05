Le pari des petits cahiers Moleskine semble réussir à D'Ieteren

Au premier trimestre, les ventes de Moleskine ont progressé de plus de 27%. Après avoir investi, D’Ieteren entend récolter les fruits de sa nouvelle filiale. Ce n’est pas la plus grosse activité du groupe, mais Moleskine promet une croissance à deux chiffres pendant des années.

Dans les résultats trimestriels de D’Ieteren, c’est surtout le petit cahier Moleskine qui saute aux yeux. Certes, les activités d’importation automobiles du groupe (+2,4%) et celles de Belron (+4,1%) ont progressé et pèsent bien plus en volume, mais chez Moleskine, on parle d’une croissance toute autre. La marque italienne de bloc-notes a vu son chiffre d’affaires progresser de 27,2%, une hausse "soutenue par sa stratégie de distribution multicanal et de développement de produits", a communiqué D’Ieteren avant-Bourse ce mercredi.