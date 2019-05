Le plan "Arche de Noé" de Nyrstar plus urgent que jamais

L'année 2018 s'est clôturée sur une perte de 618 millions d'euros pour Nyrstar et les premiers mois de 2019 sont très mauvais. En raison du manque de visibilité, KBC Securities a décidé de ne plus suivre la société.

L’année dernière s’est clôturée pour le spécialiste du zinc par une perte colossale de 618 millions d’euros , soit 5,60 euros par action contre un bénéfice de 47 millions un an plus tôt. Outre la faiblesse du résultat opérationnel, elle est imputable à une dépréciation de valeur sur deux mines et à une reprise de crédit d’impôts.

Et la situation du groupe s’est empirée au cours des trois premiers mois de l’année en cours avec une baisse de 15% des ventes et une dégringolade de 76% de l’Ebitda sous-jacent. Si l’action bouge peu ce matin, ces chiffres confirment l’urgence du plan de sauvetage proposé par son actionnaire de référence, Trafigura (24,4%).

KBC jette l'éponge

"Nous pensons que ces résultats très faibles soulignent l’importance et le timing de la restructuration du capital de Nyrstar afin de sauvegarder les opérations de la société" estime Stijn Demeester d’ ING ("vendre"; 0,4 euros). "Cela se fera toutefois au détriment des actionnaires minoritaires qui subiront une dilution presque totale et des pertes économiques substantielles avec un free float actuel de 75% qui sera réduit à 2% dans la nouvelle entité refinancée."

De son côté, Wim Hoste de KBC Securities qui jusqu’ici était à "réduire" sur la valeur avec un objectif de cours de 0,22 euro a décidé de jeter l’éponge et d’arrêter la couverture. Il estime que la visibilité sur la future relation entre la société opérationnelle et Trafigura comme actionnaire majoritaire, fournisseur et client est très limitée rendant extrêmement difficile d’évaluer le potentiel bénéficiaire de cette société et donc de valoriser Nyrstar.