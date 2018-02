Les acquisitions dopent le chiffre d'affaires de Kinepolis

Malgré une offre cinématographique quelconque, l’exploitant de salles de cinéma Kinepolis a vu son chiffre d’affaires grimper de près de plus de 9% en 2017 et sa fréquentation augmenter d’un peu plus de 6%.

Kinepolis tire un bilan positif d’une année 2017 marqué par une forte expansion. Le chiffre d'affaires, l'Ebitda et le résultat par visiteur ont progressé dans presque tous les pays malgré une offre cinématographique variable au succès souvent mitigé. Le nombre de visiteurs a augmenté de 6,2 % à 25,3 millions suite grâce aux complexes rachetés ou inaugurés en 2016 en France, aux Pays-Bas et en Espagne et grâce à l'acquisition de Landmark Cinemas au Canada en décembre 2017. Les résultats de Landmark sont comptabilisés à partir du 8 décembre dans les résultats 2017.

Et si le chiffre d’affaires a connu une croissance plus forte que la fréquentation – 9,4% à 355,4 millions d’euros – c’est grâce à la hausse du ticket moyen par visiteur, à la nette croissance des revenus tirés des snacks et boissons du B2B et de l’immobilier.

• Seule l’activité de distribution de films régresse.

L'Ebitda courant a grimpé de 10,3 % pour s'établir à 104,3 millions, soit une croissance supérieure à celles de la fréquentation et du chiffre d'affaires. Le résultat courant a progressé de 10,7 % à 44,7 millions grâce au résultat opérationnel en hausse et malgré des amortissements et des charges financières plus importants dus à l'expansion du groupe. Enfin, le résultat net a progressé de 3% 49,1 millions, grâce à la hausse du résultat courant, au produit de la cession du complexe Toison D'Or à Bruxelles et à la reprise de provisions fiscales. Le résultat par action s'est élevé à 1,80 euro.

→ Kinepolis propose un dividende par action de 0,90 euro, en croissance de 3,4 %.