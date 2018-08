Les résultats de Deceuninck affectés par les taux de change

Le chiffre d'affaires de Deceuninck au premier semestre a augmenté de 0,8% à 341,5 millions d'euros , conforme aux attentes de KBC Securities (+0,7% à 341 millions). Le groupe note une progression de ses ventes dans les marchés émergents et aux Etats-Unis. "Des augmentations de prix visant à atténuer la hausse des prix des matières premières, l’inflation et des taux de change défavorables ont été mises en oeuvre", explique le producteur de PVC.

L'Ebitda ajusté quant à luis'élève à 36,1 millions d'euros au premier semestre clos le 30 juin, soit une progression de 10% par rapport au même semestre de l'exercice précédent (32,7 millions). Cela est dû à une "bonne performance en Amérique du Nord ainsi qu’en Turquie et dans les marchés émergents, induite par la hausse des volumes, les investissements des années précédentes qui commencent à porter leurs fruits et des hausses de prix qui compensent la hausse des prix des matières premières et l’inflation", explique Deceuninck. Mais cette croissance organique est amputée par les taux de change négatifs (-10,1%), encore plus élevés que les -8,6% prévu par KBC. S'ajoute à cela le prix élevé du PVC, une matière importante pour le groupe. Depuis le début de l'année, il est en moyenne plus cher de 3,9%.