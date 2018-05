Les trimestriels de KBC supérieurs aux attentes

Au niveau commercial, les crédits à la clientèle ont progressé de 1% en glissement trimestriel et de 5% en rythme annuel, toutes les divisions signant une hausse en rythme annuel, souligne le groupe dans son communiqué . Les dépôts ont progressé de 2% en glissement trimestriel et de 7% en rythme annuel, toutes les divisions signant ici aussi une hausse en rythme annuel.

La Belgique, de son côté, intervient à hauteur de 243 millions dans ce bénéfice à comparer avec 301 millions un an plus tôt. La part de la République tchèque et des marchés internationaux représente respectivement 171 millions contre 181 millions et 137 millions (114 millions).