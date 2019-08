Les "turkish delights" amers de Deceuninck

Deceuninck subit de plein fouet le ralentissement économique constaté en Turquie. Les ventes totales ont baissé de 8,5% et le résultat semestriel est passé dans le rouge.

Comme on pouvait s’y attendre, les résultats semestriels de Deceuninck ont été affectés par le ralentissement de l’économie turque . Ils sont aussi inférieurs aux attentes des analystes.

Les ventes du producteur de profilés en PVC pour portes et fenêtres ont ainsi accusé un repli de 8,5% d’euros à 312,5 millions d’euros. En Turquie et dans les marchés émergents elles ont même chuté de 28% à 77,6 millions alors qu’elles sont restées stables en Europe (171 millions) et qu’elles ont augmenté de 1,9% à 64,1 millions en Amérique du Nord.