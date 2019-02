Les ventes de Greenyard restent sous pression

On attendait avec une certaine impatience les résultats trimestriels de Greenyard , le spécialiste belge des fruits et légumes. Le groupe traverse une crise importante avec un effondrement de son cours de Bourse et on espérait en savoir plus sur le plan de transformation et sur les mesures prises pour redresser la situation. De nombreux analystes estiment qu’une augmentation de capital sera nécessaire.