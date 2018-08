Les ventes en ligne d'Ahold Delhaize sur les rails

Ahold Delhaize, qui était à la traîne encore l'année dernière, redresse la courbe en 2018. Les résultats du second trimestre de 2018 indiquent que les ventes du distributeur continuent de croître, particulièrement celles en ligne.

L' Ebitda opérationnel ajusté est légèrement supérieur aux attentes, à 616 millions d'euros contre 628 millions au second trimestre de 2017, soit une baisse de 2% au taux de change actuel et une hausse de 2,3% à taux de change constant.

Lire plus

Le bénéfice net du distributeur, en progression de 20% à taux de change contant (15,3% taux de change actuel) s'élève à 410 millions d'euros , contre 414 attendus par les analystes. Il était de 355 millions un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel sous-jacent a lui augmenté de 6,8% à 35 millions d'euros au deuxième trimestre de l'exercice en cours.

"Au cours du deuxième trimestre de 2018, notre activité a continué à bien performer et nous sommes en bonne voie pour exécuter notre stratégie, en construisant de grandes marques locales et en renforçant nos positions dans nos magasins et en ligne", explique le CEO du groupe, Frans Muller