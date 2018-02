Lotus gâte ses actionnaires

Le groupe de pâtisseries et biscuits industriels Lotus Bakeries a vu son chiffre d’affaires progresser de 3,3% à 524,1 millions en 2017 et cela après une année record au cours de laquelle le groupe a franchi le cap du demi-milliard au niveau de ses ventes. Au second semestre, la croissance a été de 6% malgré les effets de change.