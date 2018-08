Malgré un semestre décevant, EVS maintient ses prévisions

Pas encore de nouveau CEO

“L’industrie de la télévision continue à être compliquée, avec des cycles d’investissements plus longs, et notre performance au premiers semestre 2018 reflète ces conditions" a expliqué Pierre De Muelenaere, le président du conseil d’administration et CEO ad interim d'EVS. On se rappellera qu’à la mi-juillet la CEO du groupe, Muriel De Lathouwer a été poussée vers la sortie. EVS ne dit rien dans son communiqué sur l’état d’avancement de la recherche d’un nouveau directeur général.