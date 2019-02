Melexis a "perdu une bataille mais pas encore la guerre"

Dividende en hausse

Cela devient presque une (mauvaise) habitude chez le spécialiste des capteurs et senseurs pour automobiles. En août et en octobre, le groupe avait déjà réduit ses prévisions de vente pour 2018 passant d’une hausse comprise entre 12 et 15% à une progression limitée à 11%. Et pour 2019, l’horizon reste nuageux avec une visibilité faible.