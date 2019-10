Melexis se montre plus optimiste après un trimestre rassurant

Les ventes de Melexis au troisième trimestre se situent dans le haut de la fourchette des prévisions et se révèlent supérieures aux attentes du marché. La société constate une amélioration dans les commandes des clients et table, pour le trimestre en cours, sur un chiffre d'affaires supérieur à celui du 3e trimestre.

A l’issue du troisième trimestre, Melexis , une société active dans les semi-conducteurs pour automobiles, a dégagé un chiffre d’affaires de 123,3 millions d’euros en baisse (-16%) par rapport à la même période de 2018 mais en hausse comparé au trimestre précédent (+3%). Il se situe dans le haut de la fourchette des prévisions de la société et se révèle supérieur aux attentes des analystes (120 millions).

"Dans le cadre d’une tendance continue à la baisse des ventes globales d’automobiles et la situation économique et géopolitique incertaine, due au climat de tensions sur le commerce mondial, ceci constitue une solide performance" a souligné Françoise Chombar , la CEO de Melexis, citée dans un communiqué .

Résultat net en ligne

Le résultat brut d’exploitation recule toutefois de 28% à 49,3 millions d’euros, la marge passant de 46,4% à 40%. Tendance plus accentuée encore pour l’Ebit et le résultat net qui chutent respectivement de 51% à 18,2 millions d’euros et de 49% à 15,4 millions. Ces deux chiffres sont en ligne avec les attentes du marché.