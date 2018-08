Melexis tempère ses prévisions

Melexis, impacté par le taux de change euro/dollar, revoit sa fourchette pour la croissance annuelle de ses ventes. Ce ne sera pas entre 12 et 15% mais entre 13 et 14%.

"Les moteurs de croissance ont été les capteurs de température, la ligne de produits "embedded lighting" et nos capteurs magnétiques, note la CEO Françoise Chombar. Notre gamme de produits de capteurs de température a connu une demande croissante via sa clientèle de distribution."

Je suis fière d'annoncer que la performance de Melexis au deuxième trimestre et au premier semestre 2018 est bien en ligne avec les attentes. Si on exclut l’impact négatif du taux de change EUR/USD, la croissance du chiffre d'affaires de Melexis au premier semestre a été de 18%.

Melexis a revu ses prévisions. Le groupe prévoit, en tenant compte d’un taux de change EUR/USD de 1,17 pour le reste de l’exercice, une croissance du chiffre d'affaires entre 13% et 14%, avec une marge bénéficiaire brute autour de 45% et une marge d'exploitation autour de 25%. On tempère donc, puisqu'en avril, Melexis espérait encore une croissance du chiffre d'affaires entre 12% et 15%, en tenant compte d’un taux de change euro/dollar de 1,23 sur 2018.