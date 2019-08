"Nous allons combattre la proposition de l'IBPT" (John Porter, Telenet)

Les offres convergentes en nette hausse

Le patron de Telenet a également profité de la publication des résultats semestriels pour tacler l’annonce sur la baisse des tarifs de gros de l’IBPT, le régulateur du marché. Selon lui, l’IBPT doit complètement revoir la copie de son projet. "Nous sommes très déçus du résultat actuel, car il ne reflète pas nos propositions et les commentaires formulés. Des rapports d'analystes externes démontrent que Telenet présente le ratio dépenses d'investissement/ventes le plus élevé en comparaison avec ses principaux homologues européens", explique John Porter. "Or, la tarification proposée pour l’accès de gros au câble ne reflète aucunement ces efforts et ne favorise pas un environnement propice à l’investissement pour l’avenir. Nous allons dès lors combattre cette proposition au cours de la période de consultation et demander que les tarifs soient revus à la hausse."