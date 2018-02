"Nous croyons toujours au potentiel du ConfirmMDx" (MDxHealth)

MDxHealth a rencontré ses objectifs revus à la baisse en fin d'année dernière. Et la biotech liégeoise compte faire mieux cette année.

2017 a été une année difficile pour MDxHealth , avec des procédures administratives lourdes, des changements de comportement des assureurs et de mauvaises conditions météorologiques. La biotech liégeoise avait d'ailleurs lancé un avertissement sur résultats fin décembre, réduisant la croissance de son chiffre d'affaires pour les ventes de produits et services à 10-15%, et non plus, comme annoncé précédemment, à 45-55%. Le chiffre d'affaires global était vu en augmentation de 32-37% lors de ce profit warning. Qu'en est-il?

• Les ventes de produits et services ont rapporté 28,2 millions de dollars, soit une hausse 13%. Objectif atteint.

• Les revenus totaux progressent de 35%, à 40,5 millions de dollars. Objectif atteint ici aussi.

• La perte d'exploitation de la biotech est de 12,3 millions de dollarss, stable puisqu'elle était de 12,8 millions un an plus tôt.

• La trésorerie comptait 16,8 millions de dollars, contre à 30,8 millions de dollars le 31 décembre 2016. La biotech devra donc bien trouver de nouveaux financements.

"Nous croyons que MDxHealth est capable d'atteindre un niveau de croissance des revenus tirés des produits et des services plus élevé qu'en 2017. Il est trop tôt pour prédire le niveau exact de la croissance, mais nous ferons le point en temps voulu" glisse Jan Groen, le CEO, dans le communiqué des résultats.

Quid des produits?

→ Le SelectMDx est en forte progression avec un volume de test de 11.700 en 2017 contre 4000 en 2016. L'augmentation est de plus de 300% en Europe avec plus de 3100 patients testés contre 800 en 2016. Neuf accords de distribution ont été signés dans sept pays européens en 2017.

→ Le test ConfirmMDx s'est écoulé à 21.400 exemplaires en 2017 contre 20.400 en 2016. L'équipe de vente a été renforcée en fin d'année, ce qui a porté ses fruits, avec une augmentation de 14% des ventes sur un an pour le trimestre. "ConfirmMDx occupe actuellement une part de marché estimée à 8 % et la société estime qu'il y a de grandes chances pour que cette croissance se poursuive à moyen terme" estime la société.

"Bien que sa croissance ait été freinée par les retards survenus au cours du quatrième trimestre dans l'obtention de cas facturables auprès de clients contractuels et d'une importante étude post-commercialisation, ConfirmMDx est resté le principal produit et représentait 91 % des revenus liés aux produits et services. La réduction de la contribution de ConfirmMDx passant de 97 % en 2017 à 91 % en 2017, résulte également de la forte croissance continue de SelectMDx, tant aux Etats-Unis qu'en Europe. Les volumes du test SelectMDx ont augmenté de plus de 250% et représentent 35% des volumes totaux" note MDxHealth.

Et pour la suite? MDxHealth "croit toujours au potentiel de ConfirmMDx, et prévoit de garder cette dynamique à moyen terme et d'accroître ses parts de marché. À plus long terme, la Société s'attend à ce que SelectMDx continue à tirer la croissance au cours des prochaines années avec de nombreux points d'inflexion générateurs de valeur".