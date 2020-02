Nyrstar: les derniers résultats avant la liquidation

Perte de 1,4 million

Et donc pour l’exercice 2019, Nyrstar fait état d’un résultat opérationnel en perte à hauteur de 12 millions d’euros. Les revenus opérationnels atteignent 3,4 millions et les charges 15,4 millions. Les premiers sont issus de services de consultance envers les autres entités du groupe. Les seconds sont le fruit, à hauteur de 11,8 millions, de frais d’audit et de conseil et de coût de personnel.