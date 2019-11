Ontex confirme ses prévisions

Nous tournons le cap

"Notre performance commerciale au troisième trimestre montre que nous tournons le cap et que nous prenons progressivement de l’élan" s’est félicité Charles Bouaziz , le CEO d’Ontex cité dans un communiqué . "Pour la première fois cette année, les ventes à magasins comparables et ’Ebitda ajusté à taux de change constants ont augmenté au cours du trimestre par rapport à l'an dernier."

Les niveaux actuels des indices de prix montrent une tendance à la baisse pour la plupart des matières premières souligne par ailleurs Ontex. Les mesures de tarification, d'amélioration de la combinaison et de réduction des coûts ont des effets croissants au second semestre, entraînant une amélioration des revenus et de l'Ebitda ajusté au second semestre par rapport au premier semestre 2019.