Ontex en ligne avec les attentes, amélioration au Brésil

Le chiffre d'affaires et l'Ebitda ajusté d'Ontex pour le troisième trimestre correspondent aux estimations des analystes.

De son côté, l’Ebitda ajusté trimestriel du spécialiste des produits d’hygiène personnelle jetables s’établit à 58,1 millions d’euros en forte baisse (-15%) mais parfaitement conforme aux estimations du marché. La marge s’élève à 10,3% et à 11% hors Brésil. Le groupe précise que les coûts des matières premières et des effets de change ont pesé à hauteur de 4,9 millions d’euros sur les marges.

Entre janvier et fin septembre, l’Ebitda ajusté a atteint 175,8 millions d’euros (-17,4%).

Evaluation approfondie

"Les mesures que nous prenons pour réaliser un chiffre d’affaires et un bénéfice plus équilibrés fonctionnent a souligné Charles Bouaziz, le CEO d’Ontex cité dans un communiqué. Les revenus à périmètre comparable s’améliorent tirés par un prix/mix positif dans chaque divisions et catégories."