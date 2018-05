Ontex sous les attentes au premier trimestre

L’Ebitda ajusté , pour sa part, est proche des attentes (58,8 millions) à 57,5 millions d’euros malgré 3,2 millions d’effets de change et de coûts de matières premières plus élevées. La marge atteint 10,3% (11,5% hors Brésil) contre 9,2% au dernier trimestre 2017.

Les attentes du groupe au niveau du marché restent inchangées: des coûts de matières premières élevées, des effets de change volatiles et négatifs et une pression sur les prix particulièrement dans la division "Babycare". Dans ce contexte, Ontex s’attend toujours à une croissance de ses revenus "low single-digit" pour 2018. Le groupe anticipe que les marges de l’Ebitda ajusté au second semestre seront plus basses d’une année sur l’autre avant de s’améliorer ensuite.