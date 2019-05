Orange Belgium a séduit 200.000 "lovers"

La barre symbolique des 200.000 clients pour son offre convergente (forfait haut débit et télévision) Love a été franchie par Orange Belgium au cours du premier trimestre 2019 avec 20.000 nouveaux clients. Sur une année leur nombre a grimpé de 64,4%.

Au niveau des forfaits mobiles, la base de la clientèle a progressé de 21.000 unités (+6,9%) à 2,5 millions. "Les nouveaux clients optent de plus en plus pour les plans tarifaires les plus élevés" a remarqué l’opérateur télécoms.