PREVIEW - Umicore va-t-il passer à côté de ses prévisions?

Umicore a entamé l’année 2018 en fanfare en publiant en février une performance record au titre de 2017 et en lançant, dans le même temps, une augmentation de capital de près de 900 millions d’euros qui a été bouclée en 150 minutes. L’action a suivi le mouvement en prenant l’ascenseur pour toucher, en juillet, un plus haut de 53 euros.

Bas de la fourchette ou plus bas?

En raison, notamment, du ralentissement du marché automobile en Europe et en Chine et de la hausse temporaire des prix de l’électricité, il a précisé que son Ebit récurrent devrait se situer dans le bas de la fourchette précédemment estimée entre 510 et 550 millions d’euros . Même à 510 millions d’euros cela représentera un bond de 24% par rapport à 2017, ce qui demeure remarquable mais le marché a mal encaissé cette annonce. Depuis le sommet historique de juillet, l’action a fondu de 30% .

UBS toutefois estime que le groupe n’atteindra pas son objectif et avance le chiffre de 495 millions d’euros. De son côté, Wim Hoste de KBC Securities vise 511,8 millions d’euros avec 164,6 millions d’euros pour le segment des catalyseurs (stable par rapport à 2017), 242,8 millions (+73%) pour la division qui englobe les matériaux pour batteries électriques et 147,3 millions issus des activités de recyclage . A ce total, il faut retirer 44 millions environ imputés aux charges totales du groupe.

Focus sur les prévisions 2019

L’autre point sur lequel il faudra être attentif concerne les prévisions pour l’exercice en cours . Le consensus des analystes table sur un Ebit récurrent en hausse de 17% à 601,6 millions alors que Wim Hoste est plus prudent et vise une progression de 15% à 589 millions d’euros.

Objectif moyen de 44 euros

Il conseille dès lors de vendre la valeur et a sabré de 20% dans son objectif de cours qui ne s’élève plus qu’à 37 euros, ce qui correspond au niveau actuel du cours de Bourse. Morgan Stanley et Credit Suisse sont encore plus négatifs sur le potentiel de l’action avec des "targets" respectives de 32 euros et 35 euros.