Picanol freiné par Tessenderlo

Le groupe Picanol , actif dans les métiers à tisser industriels, l’industrie et la chimie (Tessenderlo, lire les résultats par ailleurs) a vu son chiffre d’affaires 2017 progresser de 8% à 688,93 millions d’euros. Le division des métiers à tisser a, à nouveau, connu une année record souligne Picanol dans son communiqué avec un nombre jamais atteint auparavant d’appareils mis sur le marché. Le pôle industrie composé de Proferro, PsiControl et Melotte a enregistré une forte croissance de ses ventes, mais le résultat a été affecté par le prix des matériaux et par la sous-traitance.