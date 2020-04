Pourquoi Barco grimpe après des ventes décevantes?

Déception du mix

Les ventes dégagées au premier trimestre, par contre, ne donnent pas entière satisfaction. A 235,7 millions d’euros (-3%), elles sont inférieures au consensus. "Le mix des revenus est le point le plus négatif, note Marc Hesselink d’ING ("acheter"; 190 euros). Et cela dans la mesure où la division la plus rentable, 'Entreprise', est largement en dessous des attentes." Ici, les ventes ont chuté de 22% à 67,2 millions d’euros alors que pour les pôles "Divertissement " et "Healthcare", elles, ont progressé respectivement de 6% et 11%.