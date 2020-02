Pourquoi Umicore déprime après avoir battu le marché...

Umicore a dévoilé ce matin des chiffres 2019 meilleurs qu’attendu et a confirmé ses prévisions. Mais ces résultats cachent une déception ce qui s'est traduit par une chute de 6% en bourse. Explications.

Mauvaise surprise ce matin pour ceux qui avaient espéré voir l’action Umicore poursuivre son ascension qui lui a fait gagner 60% en l’espace de six mois.

On le sait, le groupe belge actif dans le recyclage des métaux et les catalyseurs doit son engouement en bourse aux perspectives de croissance qu’offre sa troisième division, celle qui produit des matériaux destinés aux batteries rechargeables .

Or, cette dernière a vu son Ebit récurrent se contracter nettement en 2019 passant de 257 millions en 2018 à 183 millions d’euros, inférieur de 10% aux attentes.

Lire aussi | Umicore bat le marché et confirme ses prévisions, le titre flanche

Si, dans l’ensemble, les résultats annuels du groupe sont supérieurs aux attentes, le dividende stable et les prévisions positives confirmées pour 2020, le titre n’en a pas moins perdu plus de 6% ce matin, la déception face à ce recul l’emportant sur le reste.

KBC abaisse sa "reco"

"Dans la mesure où les matériaux pour batteries rechargeables demeurent l’élément clé pour la croissance à long terme, la pression sur le rendement des capitaux investis (ROCE) est inquiétante", souligne Wim Hoste, "même si celle-ci est probablement liée aux gros investissements et aux capacités additionnelles et donc temporaire." Il justifie donc la baisse du "rating" par les incertitudes liées aux perspectives de la marge de cette activité et une valorisation actuelle élevée.