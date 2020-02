Pourquoi l'action CFE (DEME) prend l'eau...

Le Covid-19 n’est pas en cause cette fois. C’est l’ensemble des résultats et des prévisions de cette filiale du holding AvH dévoilés ce matin qui ont tout bonnement torpillé l’action.

Prévisions atones

Non seulement tous l es chiffres-clés pour 2019 s’affichent en baisse -Ebitda en recul de 7,5% à 451 millions d’euros et résultat net qui chute de 22% à 133 millions d’euros- en ce y compris le dividende (de 2,4 euros à 2 euros) mais ils sont, en plus, globalement inférieurs aux attentes du marché . Ça ne pardonne pas en bourse.

Mais comme si cela ne suffisait pas, CFE qui tire la toute grande majorité de ses revenus et de son Ebitda de sa filiale DEME spécialisée dans le dragage et les projets offshore (éoliennes) a fait état de prévisions atones pour 2020 avec, notamment, un Ebitda stable attendu pour cette dernière.

Degroof Petercam reste confiant

"2019 est plus faible qu’anticipé et les prévisions pour 2020 sont plus prudentes" résume, pour sa part, Luuk van Beek chez Degroof Petercam. Il estime que cela peut s’expliquer par la pression sur les marges dans le segment offshore, davantage d’incertitude économique et géopolitique et le retard de livraison de certains navires.