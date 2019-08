Premier semestre sans relief chez Van de Velde

Baisse des investissements

Le groupe spécialisé dans la lingerie féminine (PrimaDonna, Marie Jo et Andres Sarda) a investi 3 millions d’euros au cours des six premiers mois de l'année contre 7 millions un an plus tôt. Ces investissements concernent principalement la poursuite du développement de la plate-forme de commerce en ligne et la mise à jour du système ERP (logiciel de gestion des ressources). Ils ont été financés à partir des fonds propres de la société.