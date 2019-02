Recticel a maintenu le cap en 2018

Recticel clôture une année difficile, marquée par une demande européenne faible depuis le printemps en literie et meubles et de baisse de la demande automobile en Europe et en Asie depuis l'été. Néanmoins, "grâce aux résultats sans précédent de notre division Isolation, la société a réussi à maintenir l’Ebitda ajusté (-1,6%) au niveau de celui de l'année dernière. Le résultat net record et la forte génération de trésorerie ont conduit à une réduction substantielle de la dette nette", estime son CEO Olivier Chapelle