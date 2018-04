Recticel dépasse les attentes

Même s’il a été marqué par des effets de change défavorables (-1,3%), des conditions météo difficiles et une nouvelle hausse des prix des matières premières, le chiffre d’affaires combiné du premier trimestre de Recticel est supérieur aux estimations des analystes. Il passe de 365,3 millions d’euros au début 2017 à 382 millions (+4,6%) un an plus tard. Le consensus attendait une progression de 3,9% à 379,6 millions.

Les divisions "mousses souples" et "automobile" affichent une croissance de leurs ventes de 6,4% à 170,9 millions d’euros et de 12,8% à 95,5 millions respectivement. Par contre, en raison de la météo difficile, les ventes des segments "literie" et "isolation" se sont contractées de -5,8% à 70,7 millions et -2% à 60,1 millions.