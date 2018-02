Résultat record et généreux dividende pour Ageas

Le bénéfice net d'Ageas pour son exercice annuel 2017 s'élève à 960 millions d'euros, contre 721 millions un an plus tôt. Bart De Smet, le CEO, qualifie ces résultats de "meilleurs de notre histoire" . Il faut préciser que ces chiffres contiennent la plus-value de 77 millions encaissée suite à la vente des activités non-vie en Italie, Cargeas.

• Dans le secteur Vie, le groupe d'assurances relève une importante contribution des activités asiatiques. L'encaissement brut (entités consolidées) a baissé de 8% à 5,755 millions sur l'année. Si l'on considère aussi les partenariats non consolidés dans leur totalité, l'encaissement progresse de 11% mais la Belgique fait figure de mauvaise élève avec une chute de 10% . "Les nouvelles affaires dans les produits d’investissement à court terme ont reculé", argumente Ageas.

Le résultat net progresse à 623 millions, contre 505 millions en 2016, si l'on exclut la plus-value de 199 millions sur la vente, l’an dernier, des activités à Hong Kong. La progression vient de résultats d’investissement bien meilleurs dans les partenariats non consolidés et de l’impact positif de certains changements réglementaires.

• En non-Vie, les encaissements bruts ont progressé de 4% à 6,2 milliards d'euros. Le résultat opérationnel progresse à 384,3 millions, contre 131 millions un an plus tôt. Le bénéfice net est de 337 millions, contre 17,6 millions en 2017. Les activités ont bénéficié de "performances exceptionnelles" en Belgique et Europe continentale.