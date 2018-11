Résultats en baisse pour le réseau belge d'ING

Au cours du troisième trimestre, les activités retail d'ING en Belgique et au Luxembourg ont dégagé un bénéfice de 187 millions d'euros, soit un recul de 10,1% d'une année à l'autre.

Bénéfice net amputé

Le bénéfice net , de son côté, atteint 776 millions d’euros contre 1,38 milliard d’euros un an plus tôt. Cette chute de 43,6% s’explique principalement par un accord conclu avec les autorités néerlandaises portant sur le paiement d’une somme de 775 millions d’euros réglée lors du trimestre sous revue.

Rappelons que le ministère public des Pays-Bas reprochait à ING d'avoir violé la législation néerlandaise en matière de prévention du blanchiment et de financement du terrorisme, et ce "de manière structurelle et pendant des années".