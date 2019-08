Résultats "solides" de Belfius malgré un léger recul

Stratégie de diversification payante

Le bancassureur a octroyé un montant record de 9,4 milliards d'euros de nouveaux financements à long terme, soit une progression de 15% par rapport à 2018. Plus de 1,1 milliard d'euros de financements ont ainsi été accordés au secteur public et social, tandis que la clientèle retail a bénéficié de 3,1 milliards de crédits. Les clients business et corporate se sont quant à eux vu allouer respectivement 2,2 et 2,6 milliards d'euros. "Belfius démontre une fois de plus sa valeur ajoutée pour tous les segments de l’économie belge", se targue l'entreprise.