"Rien de choquant" dans les résultats de Barco qui dévisse malgré tout en bourse

Le titre Barco chutait de 10% en matinée dans la foulée de résultats semestriels inférieurs aux attentes. Les analystes restent toutefois positifs envers la valeur.

L’ouverture du bal des résultats semestriels des sociétés belges s’est soldé, ce jeudi matin, par la chute inattendue de la première d’entre elles à s’aventurer sur une piste de danse rendue particulièrement glissante par le Covid-19.

Barco dévissait de plus de 10% en matinée, après avoir dévoilé des chiffres en net recul - cela on s’y attendait - mais, surtout, plus mauvais qu’anticipé par le marché et par la société elle-même. Ainsi, au lieu d’atteindre 442 millions d’euros, comme espéré, les ventes se sont limitées à 407 millions d'euros (-18%). Le spécialiste de la technologie de l’image tablait sur une contraction comprise entre -10 et -15%.

Manque de visibilité

-18% baisse des ventes Les ventes semestrielles de Barco ont chuté de 18% alors que le groupe tablait sur une contraction comprise entre 10 et 15%.

Toutes les divisions du groupe ne sont pas logées à la même enseigne. Si les ventes en "Entertainment"(projecteurs pour cinémas, entre autres) et en "Entreprise" (système Clickshare) accusent des replis respectifs de -20% et de -35% sur le semestre, celles du pôle "Healthcare" ont affiché une progression de +8%.

L’ampleur de la chute en bourse s’explique sans doute également par le manque de visibilité. Barco s’estime, en effet, ne pas être en mesure d’aligner des prévisions pour 2020.

Du côté des analystes financiers, on garde la tête froide. Barco a publié des résultats semestriels un peu plus faibles qu’attendu, admet Marc Hesselink d’ING ("acheter" ; 27,14 euros) mais "rien de choquant" à la lumière du Covid-19. "Cela ne change pas notre opinion positive dans la mesure où le momentum s’améliore et que la société a bien réagi à l’impact significatif du Covid-19".

Fusions et acquisitions

"Le fait que Barco mentionne que son bilan offre des options, cela pourrait indiquer que des fusions et acquisitions sont également envisagées". Kris Kippers Analyste chez Degroof Petercam

Kris Kippers, de Degroof Petercam ("conserver"; 23,5 euros), regrette l’absence de visibilité à court terme, mais salue l’adaptation rapide des coûts du groupe. "Le fait que Barco mentionne que son bilan offre des options, cela pourrait indiquer que des fusions et acquisitions sont également envisagées", épingle-t-il, par ailleurs.

Chez KBC Securities, Guy Sips maintient sa recommandation d’achat et son objectif de cours de 27,9 euros, bien que Barco n’ait pas pu reprendre de guidance pour 2020, le rythme de la reprise dans ses différents marchés restant incertaine.