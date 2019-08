Roularta tire profit de ses récentes acquisitions

Grâce à l’acquisition des magazines féminins de Sanoma et à 50% de Mediafin, le chiffre d’affaires et l’Ebitda de Roularta sont en hausse sensible.

Roularta a réalisé un premier semestre plutôt solide. Le chiffre d’affaires du groupe de médias a progressé de 17,8% par rapport à la même période en 2017 pour atteindre 147,9 millions d’euros. L’Ebitda redevient positif atteignant 10,7 millions, contre -5,3 millions l’an dernier.

La visibilité du marché publicitaire est insuffisante pour qu’on puisse émettre un pronostic pour le second semestre. Le groupe Roularta

Ces résultats s’expliquent par l’acquisition en janvier 2018 des magazines féminins de Sanoma (Femmes d’Aujourd’hui, Libelle, Flair…). "Grâce à ces reprises, nous observons une hausse des ventes d’abonnements (+32,6 %) et des ventes au numéro (+198,4 %), ainsi qu’un statu quo quant au chiffre d’affaires publicitaire", note le groupe dans un communiqué. Ces marques sont complémentaires par rapport au portefeuille de Roularta, générant des synergies qui transparaissent dans les chiffres du premier semestre.

L'apport de Mediafin

Les coentreprises, avec des marques comme Mediafin, éditeur des journaux De Tijd et L’Echo (dont le groupe a acquis 50% des parts en octobre 2017), Plus Magazine, etc., apportent elles aussi une contribution positive. Le résultat net de ces coentreprises augmente de 5,0 millions d’euros à 1,1 million après des réductions de valeur exceptionnelles de 4,7 millions en 2018.

Hors reprises, le chiffre d’affaires de Roularta s’est cependant tassé de 7,8 millions, soit un recul 6,3%. Cette baisse s’explique surtout par celle du chiffre d’affaires publicitaire. En tenant compte des reprises, le chiffre d’affaires publicitaire est stationnaire et le marché des lecteurs est en hausse substantielle.

Chute du bénéfice net

La hausse de la marge brute (78,8% en juin 2019, contre 77,8% en juin 2018) et la baisse des coûts des services et biens divers et du personnel se traduisent par une hausse de l’Ebitda. Le résultat net chute 94% à 3,8 millions contre 74,2 millions l’an dernier, mais à l’époque celui-ci avait été porté par la plus-value sur la vente de la participation dans Medialaan (VTM, etc.), soit 150,3 millions.

3,8 millions d'euros Le résultat net de Roularta s'effondre, mais en 2018 il avait été dopé par la la plus-value sur la vente de la participation dans Medialaan.