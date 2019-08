Semestre dans le rouge pour Sipef, le second devrait être du même tonneau

Sipef, le groupe anversois de plantations, a été confronté à une baisse de production de l'huile de palme et à des prix qui restent très bas. Le chiffre d'affaires a chuté de 19% et le résultat a plongé dans le rouge.

Même tendance pour le second semestre

Pour le second semestre, Sipef ne s’attend pas vraiment à une amélioration de la situation. Il estime qu’il devrait être plus ou moins du même tonneau que le premier. Les raisons : la tendance des ventes de l’huile de palme, la hausse attendue des volumes de production en Indonésie et l’impact des éruptions volcaniques en Papouasie Nouvelle-Guinée. Le groupe anversois a été confronté là-bas à deux éruptions, l’une fin juin et l’autre début août.