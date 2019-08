Shurgard distribue un dividende intérimaire

251 millions en caisse

Au cours de la période sous revue, Shurgard a signé 5 projets conditionnés à l’obtention des permis à Londres, Paris et Berlin ce qui est en ligne avec la guidance précise le groupe dans un communiqué. Deux ouvertures ont été réalisées à Londres et Utrecht pour un total de 24,7 millions d’euros. A la fin juin, le groupe coté sur Euronext Bruxelles comptait 231 garde-meubles soit neuf de plus qu’un an plus tôt (+4,1%).