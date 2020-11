Solide pendant la crise, Solvay est de retour sur le chemin de l'investissement

Avec un chiffre d'affaires en recul de près de 14,3 % par rapport à l'an dernier, le groupe chimique clôture un trimestre difficile, marqué par la pandémie. Pour autant, le groupe est parvenu à se désendetter et à reprendre les dépenses d'investissement.

Solvay nous avait prévenus: le troisième trimestre 2020 sera particulièrement difficile. C'est aujourd'hui acté. Le groupe chimique témoigne en effet d'un chiffre d'affaires en net recul (-14,3%) à 2,1 milliards d'euros par rapport à la même période l'an dernier. Sur les 9 premiers mois d'une année marquée par la pandémie mondiale de coronavirus, Solvay dénote un recul du chiffre d'affaires de 11,9 % à 6,8 milliards d'euros "suite au recul des volumes dans les secteurs de l’aéronautique, de l'automobile, du pétrole et du gaz et de la construction", signale l'entreprise.

Par conséquent, l' excédent brut d'exploitation (Ebitda) affiche 473 millions d'euros, soit quelque 17,3 % de moins qu'en 2019 . Ce chiffre représente cependant une amélioration de 7,7 % par rapport au trimestre précédent, ce dont se félicite l'entreprise, mettant en avant sa "maîtrise des coûts et une dynamique des prix positive qui ont atténué la baisse des volumes".

Coffres pleins

Solvay tient également à souligner l'attention toute particulière portée à la gestion de ses réserves de cash. Sur le seul troisième trimestre, l'entreprise est parvenue à ajouter 366 millions d'euros dans ses coffres, portant ainsi le taux de réserves disponibles à 801 millions, soit plus du double que l'an dernier. Le groupe attribue ces chiffres rassurants à "à une gestion disciplinée du fonds de roulement et à des initiatives génératrices de valeur" et souligne ici sa volonté de continuellement se désendetter.