Solvay ajuste ses prévisions pour 2018

A l’issue du troisième trimestre, Solvay a généré un chiffre d’affaires sous-jacent en hausse de 5,2% à 2,592 milliards d’euros et légèrement supérieur aux attentes (2,527 milliards). L’Ebitda progresse également (+3,8%) à 574 millions d’euros et se révèle, ici aussi, meilleur qu’estimé (565 millions). Le bénéfice , pour sa part, grimpe de 29% à 297 millions d’euros.

Pour les trois premiers trimestres de l’année, les revenus affichent une progression de 0,5% à 7,68 milliards d’euros et l’Ebitda se contracte de 0,7% à 1,725 milliard d’euros. Ce dernier est impacté par les effets de change et, dans une moindre mesure, de périmètre.

"La hausse des volumes dans tous les segments et la dynamique des prix favorable ont permis une progression du chiffre d'affaires et de l'Ebitda sous-jacent de 6 %, à périmètre et taux de change constants" a souligné Solvay dans un communiqué. La marge d’Ebitda est en légère baisse à 22%.