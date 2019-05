Solvay chute en Bourse après son avertissement sur résultats

Réorganisation de la structure

Solvay annonce aussi la simplification et la réorganisation de la structure et des responsabilités de son comité exécutif. Le but: accélérer la création de valeur.

Le comité exécutif sera simplifié et comptera six membres, une fois le nouveau DRH nommé. Les membres seront responsables de l’exécution de la stratégie et des performances financières des activités dont ils ont la charge, en mettant l’accent sur le retour sur investissement et sur une allocation efficace des ressources. Ils créeront et dirigeront également un certain nombre de nouvelles plateformes d’innovation.

• Augusto Di Donfrancesco dirigera les activités Speciality Polymers et Composite Materials ainsi que la plateforme Thermoplastic Composite.

• Hua Du dirigera les activités Novecare, Technology Solutions, Special Chem, Silica ainsi qu’une nouvelle GBU regroupant Coatis et Fibras.

• Vincent De Cuyper dirigera les activités Soda Ash, Peroxides et Aroma Performance ainsi que les fonctions industrielle, Supply Chain, Procurement et Solvay Business Services.

• Karim Hajjar conservera ses fonctions de directeur financier de Solvay.