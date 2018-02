Solvay en passe d'atteindre ou de dépasser ses objectifs à trois ans

A l’issue de son quatrième trimestre, Solvay a vu son chiffre d’affaire s croître de 2% à 2,48 milliards d’euros ce qui est très légèrement supérieur aux attentes des analystes. Il en va de même pour l’ Ebitda sous-jacent (+2,8%) qui s’établit à 494 millions d’euros là où le consensus attendait 489 millions d’euros. "Il reflète une croissance des volumes dans chaque segment supérieure à la hausse des coûts " souligne Solvay dans un communiqué . La marge d’Ebitda sous-jacent a atteint 20% en ligne avec celle de l’an passé. Les effets de change et de conversion ont eu, pour leur part, un effet défavorable de -5%. Le dividende proposé s’élève, pour l’année 2017 à 3,60 euros par action en hausse de 4,3%.

Chiffre d'affaires de 10 milliards

Pour l’ensemble de l’année, les revenus du groupe chimique pointent à 10,1 milliards d’euros, en hausse de 6% grâce à la progression de 8% des volumes. L’Ebitda sous-jacent, de son côté, est en augmentation de 7,5% à 2,23 milliards en ligne avec les estimations des analystes. Hors effets de change de conversion et de périmètre, la hausse s’établit à 10% grâce à la croissance de 16% des volumes. La progression est de 8% pour les divisions "advanced materials" et "advanced formulations" et de 4% pour "performance chemicals". Toujours sur une base sous-jacente, le bénéfice par action s’élève à 7,59 euros pour les activités poursuivies, soit une augmentation de 26%.