Solvay fait mieux qu'attendu et confirme ses prévisions

Par divisions

Les divisions "advanced materials" et "advanced formulations" ont vu leur Ebitda fléchir au 2e trimestre. De 17% à 300 millions d’euros pour le premier et de 9,2% à 138 millions d’euros pour le second. Pour la division "adavanced matérials", la plus importante, Solvay évoque une croissance à deux chiffres des volumes de ses programmes aéronautiques, compensant partiellement la baisse liée aux marchés de l’automobile et de l’électronique.