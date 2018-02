Telenet maintient le suspense sur son dividende

Telenet a décidé de ne pas décider sur le montant de son dividende pour 2017. On devrait être fixé plus tard dans l'année.

Du côté du compte des résultats de 2017, Telenet a dégagé un chiffre d’affaires de 2,528 milliards d’euros en hausse de 4% et en ligne avec les prévisions des analystes. Il a été impacté par l’acquisition de Base et de SFR Belux et par la vente d’Ortel. L’Ebitda ajusté, pour sa part, progresse de 8% à 1,210 milliard d’euros et se révèle légèrement supérieur au consensus des analystes (1,193 milliard). Ce qui n’est pas le cas, par contre, pour le bénéfice net. Il grimpe de 174% à 113,8 millions d’euros là où les analystes tablaient sur 171,6 millions.